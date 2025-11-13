歌手安歆澐（原名：安欽雲）早年參加《超級星光大道》，她和小她16歲的亞運龍舟國手老公莊英杰結婚7年，先前夫妻倆常上曬節目曬性事恩愛，未料近日傳出兩人鬧婚變，正準備打官司，安歆澐近日更上《新聞挖挖哇》曝光被家暴後的受傷照片，指出曾被嫩尪掐脖子、導致雙眼嚴重充血，但對此，莊英杰尚未正式回應，不知真偽。

安歆澐近日現身《新聞挖挖哇》談婚變風波，她指控莊英杰會動手動腳、和其他女人曖昧，她在鏡頭前分享自己被莊英杰家暴後的照片，整張臉幾乎微血管爆裂，出現不少紅點，她也說被莊英杰用頭髮勒脖子，腦部缺氧，雙眼爆血絲和血塊。

安歆澐指控莊英杰是恐怖情人，讓她身心受創，每回出門工作登台前，內心都會恐慌、焦慮，每晚睡覺還失眠；然而莊英杰去年已先出手，提出訴狀反批她安歆澐，認為自己才是受傷的一方，兩人離婚官司誰是誰非，恐仍需法官定奪。

安歆澐先前上《11點熱吵店》聊和老公性事「太過圓滿」，先生的「那話兒」尺寸大、兩隻手握不住，被親友笑稱是「火箭筒」，還常常「性致」一來需求大，沒有前戲就直接啪啪啪，讓她覺得自己有如被發洩的飛機杯，「我都要腿痠三天這樣子」；且先前生產完第一胎後沒多久兩人就「開機」，沒想到造成撕裂傷只好緊急求醫，但當時莊英杰有澄清跟安歆澐溝通後已經和解，未料今傳出婚變，讓外界相當詫異。

