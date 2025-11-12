泰國王太后詩麗吉於10月24日辭世，享耆壽93歲，消息一出震撼全國，也引發國際關注。全國隨即進入哀悼期，王室成員及貴族將服喪一年，各界紛紛表示哀悼。旅居泰國多年的資深藝人胡佩蓮近日在臉書分享自己親身觀察，透露即便正值國喪期間，當地機場與主要觀光景點仍人潮不減，令她感到意外，直呼「從來沒有排過海關這麼久，可見觀光人口竟然不減反增！」

胡佩蓮近日在臉書PO文，分享多張在泰國當地的照片，她提到自己原以為國喪期間泰國應該會呈現肅穆氣氛，但實際情況與想像不同，抵達機場時遇上前所未有的排隊人潮。她透露，這次旅程中有幸見到一位曾與皇太后共事40年的老將軍，對方本身並沒有將軍的架子，反而給人慈祥和藹的感覺，宛如一位長輩般親切，給她留下深刻印象。胡佩蓮表示，在大家為這位老將軍慶祝75歲生日時，他仍靦腆地說「麻煩大家了」，謙遜的態度讓她對皇室幕後人物的溫厚性格有了更直觀的感受。

據悉，泰國王太后詩麗吉一生以優雅、堅毅和愛民著稱，不僅陪伴丈夫蒲美蓬國王經歷戰後重建與政局動盪，也將皇室形象從宮廷帶向民間，貼近人民生活，致力於教育、文化及農村發展，因而被尊稱為「大地之母」，深受國民愛戴。她的辭世不僅是泰國的重大歷史事件，也讓民眾及在地外國居民深感哀痛。