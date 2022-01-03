在疫情下，為了演出一場音樂會，需要預留多久時間？對小提琴家陳銳和他的鋼琴家搭檔胡里奧．埃利薩爾德而言，答案是前後兩次隔離，共42天，等於是必須挪出近一個半月的空檔，才能順利登台演出，也總算能實現對樂迷的承諾。

陳銳原本在2021年5月為了演出，和胡里奧已先來台隔離21天，不料遇上本土疫情爆發，音樂會只得取消和延後，但當時他們兩人特別錄製影片，答應觀眾一定會再回來。

為此，兩位音樂家也在去年底悄悄來台先隔離，這次一樣要隔離21天，陳銳在居家隔離期間，也在線上和學生一起互動創作，改編聖誕歌曲，在音樂的陪伴下，度過一個難忘的節日。

陳銳在這兩年疫情期間，沒停下腳步，除了音樂會和大師班，還與矽谷科技界友人創建音樂社群平台「口袋音樂院」（Pocket Conservatory），和廣大的音樂愛好者、有志增進演奏技藝的音樂人互動。此外，他長期擔任知名電玩遊戲《英雄聯盟》的音樂顧問以及幕後演奏家，同時是遊戲改編電影《覺醒》和 Netflix影集《奧術》的音樂家。

這趟來台演出曲目包括克萊斯勒改編的塔替尼g小調小提琴奏鳴曲《魔鬼的顫音》、姚阿幸改編的布拉姆斯A大調第7號匈牙利舞曲、克萊斯勒改編的布拉姆斯f小調第17號匈牙利舞曲，以及薩拉沙特《流浪者之歌》，演出將於1月5日在高雄衛武營音樂廳、1月8日在台北國家音樂廳登場。