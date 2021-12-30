北市又出現疑慮防疫旅館群聚案件，一防疫旅館內出現3例確診個案，指揮官陳時中30日表示，基因定序尚未出爐，還無法確定是群聚感染，並且相關檢驗還未全部採檢完，但就目前狀況來看對社區並不會造成影響。

美國CDC針對Omicron潛伏期縮短，將確診無症狀者隔離期縮短為五天，醫療應變組副組長羅一鈞指出，專家會議討論後，由於縮短隔離期至五天恐對社區造成影響，我國並不會比照美國縮短隔離期，因此將沿用現在標準至少發病滿10天，並且經過兩次PCR採檢CT值都超過30才可解除隔離。

另，因國際疫情嚴峻及Omicron威脅，指揮中心強化社區監測，將在2022年元旦起擴大發放公費新冠疫苗家用快篩試劑增加至272家診所，增加民眾取得可近性與及早發現自身感染。

我國疫苗覆蓋率第一劑79.91％、第二劑68.05%，陳時中呼籲民眾把握連假期空檔接種疫苗。另，防疫將滿兩周年，他感性呼籲防疫是每個人共同的責任，縱使我國本土個案不多，仍須做好準備，並提醒民眾參與跨年活動，要戴好口罩口罩、做好個人清潔衛生等防疫措施。