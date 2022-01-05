春節返鄉民眾越來越多，台北市副市長黃珊珊今表示，傳染力強的Omicron新冠肺炎變種病毒讓全世界大受影響，也讓防疫旅館承受巨大壓力。據北市觀傳局統計，防疫旅館返鄉入住高峰將落在1月16日，當日入住人數近萬人，比率達8成5。

黃珊珊今發臉書表示，為因應大批入境國人，北市整備資源確保市民安全，聯合醫院忙著設立大佳河濱公園的「快速篩檢車來速」，居家檢疫民眾可直接搭乘防疫計程車，進行不下車的快速篩檢，減少到醫院採檢的傳染風險，這個服務會一直到2月28日，整整2個月。

黃珊珊感嘆，面對傳染力強大的Omicron變種病毒，全世界都大受影響，台灣也無法置身事外。現在回國的人眾多讓防疫旅館承受巨大的壓力，台北市有全國最多的防疫旅館，135家總數超過12000多間房間，壓力可想而知。

黃珊珊說，日前台北市有防疫旅館發生3例確診案例，經過專家檢視通氣排風設置確實不佳，所以市府決定停止其防疫旅館資格，在未改善以前不得再收住檢疫旅客，接下來壓力只會越來越大，但對抗病毒訣竅就是「速度」，只要找到感染源，快速匡列隔離、阻斷傳染鏈，就能跑得比病毒還快，讓病毒傳不出去！

根據北市觀傳局統計，截至1月4日全市共有164家防疫旅館，房間數達1萬1472間。估算後推測春節返鄉入住高峰為1月16日，因當日入住人數預計約9743位，入住率預計約85％。

觀傳局指出，因應近期國際及本土疫情升溫，北市府已加強宣導請各防疫旅館務必依照各館制定之「防疫旅館標準作業流程」確實執行相關防疫作業，另配合中央進行防疫旅館總體檢，以及聯合醫院安排健康關懷天使輔導團至各旅館個別輔導，以維護工作人員及社區防疫安全。