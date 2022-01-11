空軍1架編號6650的F-16V戰機，11日下午在嘉義水溪靶場進行炸射訓練時發生墜毀，飛行員陳奕仍失聯，國軍警消全力找人；附近民眾稱今天戰機在空中飛行時聲音有異，接著聽到「砰」巨響，原以為投彈訓練，但聲音更為低沉，懷疑機體早已故障；此外目前因海象惡劣，海面疑有大片油汙，海上搜尋難度倍增。

據了解，附近民眾受訪表示，因為該空域經常有軍機演習與戰績例行性任務，附近民眾早已習以為常，但他今天聽到的飛機聲音較以往不同，因此特別留意，之後就聽到空中傳來「砰」巨響，原本以為是投彈訓練，但聲音卻較以往來得低沉，之後就看到直升機在海域上空盤旋，接著海巡、警消都到現場，他才驚覺大事不妙。

附近民眾稱今天戰機在空中飛行時聲音有異，接著聽到「砰」巨響，原以為投彈訓練，但聲音更為低沉，懷疑機體早已故障。（民眾提供）

稍早搜救影片曝光，只見船隻與直升機來回在海面、上空來回搜索，岸邊也有不少民眾頻看向海面。（民眾提供）

此外，嘉縣消防局指出，第一時間也有報案民眾稱在鰲鼓溼地北堤，看到1架直升機在距出海口約3公里處墜海；目前國搜中心已指揮各單位搜尋，但因為海象不佳，海邊風浪太大，消防人員只能在岸邊目視尋找，至於嘉義基地兩架直升機也持續在海面上搜尋目標中。

嘉義縣水上救生協會理事長呂文正表示，目前救援人員多在堤岸邊，主要是風浪太大，小型船艇下海有危險性，不過軍方和警消仍協調一艘當地漁民的膠筏，在水溪靶場一帶搜索，直升機甚至一度滯空低飛停留10分鐘；該處海域距北堤約200公尺遠，被發現海面上疑似有油汙，警消判斷有可能是蚵棚但無法證實。