外傳《地制法》修法將在周四前完成初審，民眾黨立委張其祿今日表示，此事實在太過粗糙，既沒有院版也無朝野共識，執政黨此舉就是不折不扣的選舉考量。民眾黨會再提出修正動議，並尋求友黨合作。

本會期為立法院內政委員會召委的民進黨立委吳琪銘，已發出通知，將在本周三、四，由內政、司法法制委員會聯席審查《地制法》修正草案，拚這周完成初審，並在立院下會期2月開議之後，完成三讀。

張其祿指出，執政黨對《地制法》修法的處理實在很粗糙，一來是沒有行政院版本的草案，二來朝野至今也沒有共識，但卻硬要在臨時會這個階段處理，在野黨也只能無奈。

張其祿說，因為執政黨如此作法，民眾黨也得被迫得急著提出意見跟看法，而現在看來，包括一些相應的修正案，像是程序審慎、當地居民意見表達、是否要採公投決定等等，這些相關的配套措施也還要再討論。

張其祿表示，不論朝野民間，大家都很清楚，這是民進黨為了今年年底的地方選舉考量，才會這麼急迫地要處理《地制法》修法，雖新竹市長林智堅說不選，但說不定民進黨又用徵召方式讓林智堅選。

張其祿指出，目前《地制法》修法草案，只有民進黨立院黨團總召柯建銘版本跟國民黨立委林為洲版本，民眾黨將會提出修正動議，但因為民眾黨沒有立委本會期在內政委員會，因此會再尋求友黨幫忙，共同合作。