台灣民眾黨公布第二波台南市議員提名名單，包括第5選區大善化區的洪岳銘、第6選區安南區的陳詩薇及第10選區東區的蔡宛秦，加上第一波已經提名的3名台南市議員參選人，在台南共推出6人參選，目標鎖定在市議會成立黨團。

29歲的洪岳銘是行政院農業委員會農業技術團成員，從生技產業轉戰第一線農產耕作，希望透過農機代耕技術協助農民提高競爭力。他有感於南部科技聚落與農業生產基地間存在明顯落差，希望走進議會扮演橋梁角色，讓台南科技力量能夠跟農業發展結合，帶動南科周邊區域的整合與發展。

37歲的陳詩薇從美國留學回來後，即成為前台南市議員陳進義的特助，協助父親進行政策研究與民眾服務工作，曾任職美國州立地方法院交通組助理工作，擁有扎實的國際觀與政策論述能力，有感安南區新進人口帶來的挑戰與機會，希望繼承父親志業，帶給鄉親更好的發展與未來。

37歲蔡宛秦為前台聯台南市黨部主委陳昌輝的妻子，擁有中正大學法研所、中正大學政治系的背景，過去曾為台南市政府農業局專員、行政院農委會漁業署調查員、地方議員法案助理幕僚、政黨地方黨部主任，熟悉台南地方事務，擁有豐富的選民服務經歷。此外，她更是3個孩子的媽媽，有鑑於台南對於兒福、弱勢族群、中產受薪階級政策，仍有許多改善的空間，期望藉著自身參選來凸顯相關議題關注度，並逐步推動台南地方政策的發展。

民眾黨台南市黨部主委蔡壁如表示，該黨第一波提名已經提名第7選區永康區的江品璁、第8選區中西北區的江明宗，以及第11選區新豐區的江國銘，6人都是台南市民的最佳選擇，希望今年能在市議會組成黨團為市民服務。