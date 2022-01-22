民眾黨台北市議員提名作業大致底定，不過，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前對於人選埋下伏筆，指稱還有變數，8位市議員擬參選人22日首度同台PK揮毫寫春聯，讓黨內競爭白熱化，備受關注的士林、北投雙姝黃瀞瑩和陳思宇，對彼此加油、打氣，營造黨內團結氣氛。

今早民眾黨北市議員擬參選人，包括士林、北投黃瀞瑩和陳思宇；中山、大同林珍羽；中正、萬華吳怡萱；大安、文山張幸松和張志豪；松山、信義楊寶楨；南港、內湖陳宥丞，8人在內湖合體比拚新春揮毫，原預計與北市副市長黃珊珊合體，但因疫情嚴峻，黃珊珊臨時缺席。

由於士北雙姝同場較勁寫春聯，格外受關注，黃瀞瑩表示，覺得自己的字沒有很好看，在寫毛筆時手都在抖，大家今天可以寫完4個字，都已經很厲害了。

陳思宇則指出，揮毫PK是遊戲性質，民眾黨北市所有選將都要團結一起，不管是分進合擊、分公合作各自衝刺，這是民眾黨最厲害的地方，也希望從港湖開始，未來可以一起開紅盤。

對於未來黨內可能會再進行全名調決定人選，陳思宇說，相關規則會依照黨部規定配合，黃瀞瑩也認為規則由市黨部、中央黨部訂定，會照著遊戲規則走，現在既然8位都站在這裡，她對大家都非常有信心，從今天開始一直到11月26日有10個月時間，希望8人可以一起往前衝，相信團結力量大，大家有一定的默契，每個人都有不同特色，希望民眾黨可以為所有支持的選民在議會奪下8席成績。

陳宥丞強調，今天出席的8人是經過黨機制、程序完成才站在這裡，民眾黨沒有分裂的本錢，既然已經站在這裡就是一起往前衝、努力。

至於中正、萬華區，爆出吳怡萱與前法官張耀宇競爭，但不如士北區要採全民調決定，吳怡萱說，希望初選紛擾在提名後結束，大家都是黨員、黨內同志，未來能為了勝選努力，在這區盡可能找到更多資源，黨內同志一起合作往議會邁進。