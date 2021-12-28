陳佩賢（Jesslyn）來自馬來西亞，曾拿下20座選秀比賽冠軍，她近日參加《聲林之王3》，並推出新歌〈第三個我〉，唱出個人心聲，「像我以前比較不敢跳出舒適圈，還沒做之前就先害怕失敗，現在則覺得自己不得不成長！」被問到自己有多少個人格？她笑說：「我覺得每個階段的自己都會有不同人格出現，現在的我，也衍生出一個勇敢、不再怕東怕西的人格！」

陳佩賢生肖屬兔，在《聲林3》中以「小灰兔」角色出場，雖不是一路順遂，但開心結交了一群好友，她說，「感謝尊敬的哈林老師、徐佳瑩老師和艾怡良老師都很照顧我們，真的獲益良多！」她的新歌〈第三個我〉也搭上衛視中文台大戲《如果花知道》單元主題曲。

她自大馬來台闖歌壇，歷經疫情衝擊，她主動要求來台紮根，在長達21天的隔離日子中，寫出8首精彩創作，創作力豐盛，〈愛上你我能不能後悔〉也搭上偶像邱澤主演的華劇旗艦大戯《我們創業的那些鳥事》插曲。

陳佩賢推出新歌〈第三個我〉，是一首安慰自己、鼓勵自己的歌。（福茂唱片提供）