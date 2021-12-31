蕭秉治擔任五月天「好好好想見到你」高雄跨年演唱會開場嘉賓。(相信音樂提供)

蕭秉治擔任五月天「好好好想見到你」高雄跨年演唱會開場嘉賓。(相信音樂提供)

蕭秉治跨年夜連趕兩場，他先趕往師兄五月天「好好好想見到你」高雄跨年演唱會開場嘉賓，他精心準備了許久沒唱的熱血快歌〈不按牌理出牌〉，也獻唱多首情歌〈我好想好想你〉、〈我是誰我是誰我是誰〉，以及膾炙人口的〈我還是愛著你〉，他身穿從國外購買的紅衣小丑外套的他，帶領10位舞者大陣仗飆唱超狂新歌〈WILD〉，瞬間炒熱現場氣氛。

唱完五月天跨年演唱會嘉賓後，蕭秉治再趕往高雄「高流舞台」跨年晚會現場，他一樣率領10位舞者熱唱新歌〈WILD〉，以及多首經典情歌〈偷偷的〉、〈我好想好想你〉以及〈我還是愛著你〉，他每年跨年幾乎都是在表演、趕場中度過，昨才在花蓮太平洋觀光節演出結束回到台北，今凌晨就下高雄進行彩排、演出，但他一直覺得能和演出現場、工作夥伴以及轉播前的所有人一起跨過一年是件浪漫又幸福的連結，他感性地說：「每一年，我都希望可以在那年的最後一天，用音樂帶給大家快樂，把煩惱和不愉快的都丟掉，開心的迎接新年的第一天！」

談到2022年新年新希望，蕭秉治表示：「希望2022年農曆年後，即將發行的新專輯：蕭秉治Project X二號章《狂人》，大家會喜歡。」也期盼疫情穩定，「能早日帶著我新專輯的音樂以及新的巡演，和各地粉絲朋友們見面，真的非常非常想念大家！」