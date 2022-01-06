農曆新年快要來到，Global Mall春節檔期也率先開跑，13日起到2月15日推出「福虎生風」3大回饋，第一大先祭「百萬點數紅包大放送」，28日至2月6日APP會員天天扣5點即抽1000點，共計狂撒百萬點數，大年初一至初五再加碼點數天天5倍送，第二大再祭「滿額享回饋10%」，持GMpay刷Global Mall聯名卡至新北中和、桃園A19及屏東市，當日累計消費滿5000元，最高可送500元電子商品禮券，回饋率達10%。

Global Mall春節「福虎生風」祭百萬點數紅包大放送、滿額贈最高回饋10%、首推跨界福袋。（Global Mall提供）

還有每年新年備受期待的福袋，今年就首推「跨界福袋」，以跨品牌、主題性為主軸，強調健康舒壓、大人或親子體驗、美食百寶袋一次匯集多款美食，而且看準去年因疫情的影響，而帶動了行動支付使用、線上購物的增長，會員數達82萬、較去年成長超過10%，APP下載數更增長超過50%，「環球Online」線上購物更爆發性成長超過10倍，讓去年全年度整體業績接近持平。因此今年再看準線上商機，同步於線上下推出超過2000個福袋，總價值超過300萬元，最高可獲價值超過18萬元的按摩椅、智能電動車、洗衣機、iPhone 13、多家飯店住宿券等，再推春節應景打卡點，首度攜手太古可口可樂，以NG寶特瓶於全台八店打造獨家「循光。尋光」永續展覽，而新北中和店還有應景「跳跳虎、史迪奇、三眼怪」春節獨家快閃店，預計年節檔期整體業績成長10%。