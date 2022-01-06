台股加權指數自去年12月24日以來，指數屢創新高，雖然今天受美股回檔壓力，收盤跌逾200點，電子類股跌逾1個百分點。但PGIM保德信科技島基金經理人葉獻文表示，近10年第一季電子指數上漲機率高達8成，且消費電子大展(CES)與巴塞隆納世界行動通訊大會(MWC)等重量級科技展都在第一季登場，替科技股挹注話題與熱度，展覽中的最新技術可望成為電子股潮流所在，今年的展出主要聚焦四大趨勢，包括數位服務、AI跨產業應用、聯網裝置、元宇宙。建議今年首季投資聚焦具有規格升級、成長能見度高的科技類股，包括Intel、AMD傳輸介面進化，以及硬體新產品上市、伺服器等。

在主動型台股科技基金方面，統計台股創新高期間，有10檔主動型台股基金表現亮眼，包括：台中銀數位時代、景順台灣科技、富蘭克林華美台股傘型之高科技、國泰科技生化、野村高科技、野村e科技、PGIM保德信科技島、匯豐龍騰電子、第一金電子、群益創新科技等。

葉獻文進一步指出，在雲端運算應用發展下，全球伺服器市場持續成長，5G、AI及邊緣運算等應用將成為未來市場主要趨勢動能。根據研究機構預估，2021年伺服器ODM台廠占全球產能將高達近9成之多，預期2022台廠伺服器出貨量增幅上看6%，相較2021年的5.2%再成長，儘管全球缺料問題不僅影響伺服器主機板上零組件，也為其他關鍵零組件的供貨時程帶來阻力，然而在雲端應用快速發展的趨勢之下，今年唯一變數將為Power IC產能是否足以滿足市場需求。

以台中銀數位時代基金的前10大持股來看，以半導體和網通為主，包括：昇達科(3491)、台積電(2330)、聯發科(2454)、大車隊(2640)、鈊象(3293)、世禾(3551)、振曜(6143)、圓展(3669)、捷敏-KY(6525)、立端(6245)。