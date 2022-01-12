OTT(Over-the-top media services)在2021年因為疫情帶動的居家商機發酵下，中華電(2412)成功衝出一波用戶潮加入，在東京奧運期間更是創下多項收視紀錄，全年廣告營收較去年成長超過一倍，展望2022年，中華電看好今年依舊有許多重要國際賽事，相關業務將會力拼持續成長。

中華電統計指出，Hami Video在2021年轉播東京奧運，在史上最強中華隊的亮眼表現下，締造奧運期間「觀看人數突破730萬」、「日活躍用戶數最高達212萬」、「全站總瀏覽量破2.7億次」等台灣OTT平台前所未有之輝煌紀錄，並首度以4K超高畫質與VR模式直播奧運盛會。

不僅如此，中華電也和域動行銷合作奧運轉播線上廣告銷售，以創新多元廣告曝光版位，運用AI大數據精準廣告投放能力靈活對準目標受眾，依不同競賽項目、對戰組合、觀賽亮點投遞最貼切的廣告內容，讓各廣告主可依不同需求，將自己的「品牌跟奧運賽事」有效結合，提升品牌知名度與認同感，一掃各行各業受疫情籠罩的低迷氣氛，帶動中華電MOD/Hami Video影視平台2021全年廣告營收較去年成長超過一倍。

中華電看好，2022年也是運動大年，Hami Video將轉播北京冬奧、杭州亞運、及卡達世足賽，屆時將在力拼注入一股收視潮。