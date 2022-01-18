德國聯邦資訊安全監管機構(German Federal Office for Information Security， BSI)為小米資安背書，表示已完成針對小米在德國銷售小米智慧型手機的調查，「未能找出任何異常情況」。

小米集團於日前收到德國聯邦資訊安全監管機構的通知，該機構已完成針對在德國銷售小米智慧型手機的調查。BSI以「未能找出任何異常情況，無需進一步調查或採取其他措施」為調查報告的結論；其中，BSI無法偵測到原報告中指摘過濾列表的傳輸行為。

此事件主要是因為小米去年遭立陶宛點名資安有疑慮，德國隨後也積極調查，故本次BSI結果顯示，無法偵測到原報告中指摘過濾列表的傳輸行為。

小米發言人表示，德國聯邦資訊安全監管機構(BSI)公佈的調查結果，證實了小米以透明、負責任方式進行營運的企業承諾，以及小米對用戶隱私和安全的高度重視。同時，也證明了小米遵守歐盟和各地區的資料隱私和安全規範，與其他適用於裝置的歐盟通用標準。另外，近期台灣NCC(國家通訊委員會)均有傳出，NCC日前就點名小米的Mi 10T 5G手機有資安疑慮，該款手機內建軟體具政治敏感詞彙檢查功能，惟對此台灣小米也予以否認，強調維護用戶隱私安全，以最高標準經營並遵守法律規範。

Strategy Analytics數據指出，小米在歐洲市場快速成長，在2021年第二季時就首度超越三星，成為歐洲市場的市占王；惟另外一家研調機構Counterpoint認為，三星威脅最大就是小米，但以三星的高垂直整合度、產品線完整性與銷售量涵蓋全球每個主要市場來說，三星還會繼續稱王好一段時間。

市場調查機構Counterpoint表示，對三星威脅最大就是小米，第二季兩者市戰占率差距縮小至兩個百分點，不過Counterpoint也表示，以三星的高垂直整合度、產品線完整性與銷售量涵蓋全球每個主要市場來說，三星還會繼續稱王好一段時間。