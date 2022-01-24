從全球各大半導體廠商的投資可以看出，半導體產業進入激烈的霸權爭奪戰，最後何者勝出，值得觀察。

在幾家半導體龍頭企業之中，台灣的鎮國之寶台積電當然是名列首位，今年預定的資本支出高達400到440億美元之間，相較去年的300億美元，整整增加了近5成，較過去平均每年百億美元之譜的投資，更是增長數倍之多，創歷史新高。

台積電主要對手南韓三星今年的投資額也高達377億美元；另外1家長期高居全球半導體龍頭地位的美國英特爾，上周才又宣布在俄亥俄州投資200億美元以上，建立新的半導體廠，而在過去1年中，英特爾承諾的各種投資已近千億美元。

從全球眼光看，去年全球半導體公司投資了1400多億美元擴建新廠，台積電、三星、英特爾就占了其中6成。今年情況相同，還是這3家占了半導體投資的半壁江山。

半導體投資熱絡，主要來自二大因素：一個是中美競爭、地緣政治等因素，讓半導體成為兵家必爭之地，歐美日全部在「獎勵本地半導體廠」；二來去年起全球晶片荒讓廠商更有加速擴廠動力。而這3家拚場，為的當然是爭奪半導體的江山，雖然現階段無疑是台積電在製程技術上領先，但對手緊咬不放，也是大意不得。

不過，更值得注意的是，大幅擴廠後，是否半導體產業就要迎來供過於求的後果呢？不少著名的半導體分析師都已提出這個問題；半導體三雄爭霸的結果可能要多年後才確定，但產業是否變產量過剩，應該很快就能知道，請大家拭目以待吧！