副總統賴清德抵宏都拉斯，出席新任左派總統卡蕬楚就職典禮，綠媒對賴清德和美國副總統賀錦麗兩人「寒暄」的照片，大內宣說是「外交突破」，但彭博卻打臉說，「賀錦麗在宏國沒有與賴清德會面的計畫」，讓這場戲演不下去。然而尷尬的還在後頭，因美方的謹慎正顯示對北京的戒慎；且宏國最終是否轉向得看美中博弈的結果，而非台灣的臉色。

宏國新總統卡蕬楚在選前一再表明，選上將承認中國並與台灣斷交。雖然選後跡象顯示，這時程不會那麼快；宏國新任副總統諾埃應詢也強調，美國是宏國的親密盟友，「我們將與台灣維持80年邦交，不會和中國發展關係。」但這話是說給美國人聽的，畢竟美宏關係確實緊密。

只不過台灣實在沒樂觀的本錢。宏國政權移交小組成員稱，「宏國正研究是否承認新興超級大國中國，我們持開放態度。」這恐怕才是宏國現況，是新閣上任後的首要課題。

事實上，川普主政時期，宏國前總統阿南德斯就召回駐台大使，將兩國外交層級降為代辦級，考慮的是承認北京，若非美國依《台北法案》介入，台灣早就又丟失一邦交國了。如今美國支持的候選人落選，卻要求卡蕬楚埋單，美國除非提供更多金援或好處，否則卡蕬楚如何向中美洲其他幕後金主及社會主義夥伴交待？

台灣該感謝美國兩肋插刀，但比金援、比形勢或疫情後的「東升西降」，美中「此消彼長」的態勢還不明顯嗎？美國國務卿布林肯日前承認，與中國脫鉤是錯誤想法；蔡政府高喊「抗中保台」，結果去年兩岸貿易額3283億美元，台灣對大陸貿易順差1716億美元，雙創新高，這不是笑話嗎？

形勢比人強，台灣一再上演所謂的「外交突破」，是自嗨給誰看？