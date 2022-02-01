陳時中2022新年「金句」整理。 （自製圖／陳友齡製圖）

衛福部部長陳時中經常在記者會上語出驚人，被封為蔡政府「金句王」。隨著Omicron變種病毒入侵台灣，本土疫情再度爆發，2022年才剛一個月，陳就又創造了多個「金句」。《中時新聞網》特別整理陳氏新年金句語錄，讓觀眾了解是什麼樣子語言魔力，能不斷刷新民眾三觀，讓網友一次次被震撼直呼看傻了眼。

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●「疫情已在收斂中」

Omicron變種病毒入侵台灣，引爆全民恐慌。

陳時中稱「疫情已在收斂中」，遭外界質疑。

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●「機場部分收斂」

陳時中12日稱「本土疫情收斂中」，然隔天本土一口氣再增14例，創下當時新高，陳的言論遭到抨擊。

陳時中14日隨即改口，稱他所指的是「機場部分收斂」。

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●「我太太也抱怨」

1922疫苗預約平台重啟，開放第3劑疫苗預約，有民眾反映選擇高端疫苗在台北市找不到醫療機構接種。

陳時中表示「我太太也抱怨」，並指出這部分會再與台北市、新北市協調，盼能加開更多接種點。

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●「指揮中心採取中庸之道」

本土疫情持續升溫，外界關注禁內用議題。

陳時中表示，不會因一家餐廳有群聚感染狀況，就禁止所有餐廳內用，指揮中心採取「中庸之道」，即「有多少證據就辦多少程度」，會在「全面封殺」與「病毒共存」之間尋求平衡點。

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●「我再約她一起去打好了」

媒體人周玉蔻不滿打不到高端疫苗，在節目上狂罵台北市政府15分鐘，她更痛批衛福部部長陳時中懦弱、是懦夫，被台北市市長柯文哲欺負卻不反擊，是「姑息養奸」。

陳時中回應：「我不知道她會覺得我姑息養奸」，並強調高端疫苗我們還很多，只要地方把施打點開放出來就可以，媒體人有媒體人的想法，有時候用詞強烈一點，是善盡她第四權的力量，「我再約她一起去打好了」。