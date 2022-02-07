昨(6)日是農曆春節連假最後一天，藝人「炎P」炎亞綸也發文安撫民眾，以「炎教授金句」闡述收假真正意涵，並附上一張他受《閒談者》（Tatler）雜誌專訪的照片，然而畫面中他拿著一支紅色花葉植物，且手放的位置太害羞引人遐想，意外引起網友熱烈討論，還釣出一堆「藍勾勾」大咖回應。

虎年春節連假即將「收假」，炎亞綸昨(6)日在臉書上發文寫道：「Tatler，收假就是為了下次放假，大家新年恭喜，一整年健康發大財」，並附上一張他受《閒談者》（Tatler）雜誌專訪的照片，該英國雜誌著重報導時尚與生活方式，「炎教授」也趁此機會大秀他的「開示金句」。

只見照片中炎亞綸背對粉彩攝影布幕，身體靠坐在幫助擺Pose的椅子上，一頭潮髮側臉看向右方，身穿卡其色休閒西裝外套及高腰褲，內搭短版鵝黃色上衣，讓他的腹肌鮮肉及腰身曝光；而亮點卻在他右手拿的紅色花葉植物，位置竟是放在令人害羞的鼠蹊部旁，整體姿勢略有「致敬麥可傑克森」的感覺，引人暇想讓網友瞬間全歪樓。

此一敏感姿勢釣出一堆「藍勾勾」大咖回應，歌手黃大煒用英文祝他農曆新年快樂，美女前主播蕭彤雯說：「Tatler這篇好棒，跟當年親子天下那篇一樣動人～（立馬轉給我家那個年過40還難以自我認識與覺察的男性人類）」，主持人楊達敬說：「手在幹嘛啊（炎亞綸：拿東西）」，演員鍾欣凌讚：「你～那麼精彩（炎：姐才 “青春”）」，視網膜Retina問：「那一株的意象是？（炎：珠如此類）」，電影服裝設計師李明川歪樓：「只有我忍不住一直往花的地方看嗎？」，炎亞綸回以一排笑臉，互動引人爆笑。

後續還有不少歪樓互動，如達人秀迷因回：「不想上班（炎：不行，這樣沒薪水）」，歌手肉克媽媽：「位置好……虎虎生風……（炎：歸__ __ㄏㄨㄟˋ）」，有頭號粉絲說：「其實裡面可以不穿，我撐的住（炎：我會冷到縮起來）」，除了「炎教授金句」經常帶動話題外，他的帥氣梗圖及妙回互動也逗得網友樂不可支。