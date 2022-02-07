再喻高端如「醫學院實習生」諷陳時中 柯文哲：乾脆別考醫師執照直接開業

台北市長柯文哲日前批評高端疫苗就像「密醫」，醫術不見得差但打官司會輸，指揮官陳時中回稱高端在WHO考試中、通過機會高。對此，柯文哲7日再酸，按照陳時中說法，台大醫學系學生凡事成績前面30名，建議不要考醫師執照了，趕快開業賺錢，更轟WHO尚未通過，全民已經打了幾十萬，直指根本是「人類史上最大的免費第三期臨床實驗」。

柯文哲指出，高端還沒拿到WHO認證，就已經在打，他比喻，好像在醫學院唸書，還在當實習醫生，還沒考到醫師執照就已經在開業、執行醫療業務，如果按照陳時中說法，「台大醫學系學生，凡事成績前面30名，我就建議不要考醫師執照了，就趕快開業賺錢」。

柯再轟，「我的意思是說，護航也不要護航到一聽就很好笑，你要再多問嗎？」

對於妻子陳佩琪施打高端疫苗，柯文哲反批，每次在汙蔑北市沒打高端，「沒有嘛，該打的、該預約的都也是在工作」，陳佩琪就是聯合醫院的醫生，政府給她排班，打什麼疫苗，人家也是乖乖打沒有抵抗，做公務員應盡的義務。

柯文哲話鋒一轉說，「唉，不要再批評了」，反正就是這樣，照陳時中的說法不用考醫師執照，自認為成績很好就趕快開刀、開藥賺錢，WHO沒有過，全民已經打了幾十萬，人類史上最大的免費第三期臨床實驗。