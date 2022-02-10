新北市樹林區嘉聯益電子廠昨傳出一名移工確診，感染源不明，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該廠員工約1800多人，目前已採檢1762人，總共驗出15人陽性確診，其中1例為本國籍，其餘14例皆為移工，Ct值介於15到29。

該起群聚的指標個案為一名外籍員工（案19430），2月8日因出現症狀，安排就醫採檢後檢驗陽性，今天確診。陳時中表示，新北市政府已展開相關措施，職場調查、疫調、接觸者匡列都在進行中。

目前已匡列全廠員工約1800多人，已採檢1762人，共驗出14人陽性（案19493-19506），加上指標個案，該起群聚共累計15人確診，Ct值介於15到29；其餘員工持續安排召回採檢中。外界關心醫福會執行長王必勝是否會再度擔任前進指揮所指揮官？陳時中表示，新北市和執行長都有密切聯繫。

陳時中指出「我們認為這個案子需要重視」，由於移工宿舍隔離上有困難，如需匡列隔離者，可以送到集中檢疫所。另該廠已於2月9日中午起預防性停工並全面消毒，將依採檢結果評估復工時間。

桃園亞旭和新北嘉聯益電子廠接連爆發群聚，是否會影響2月15日的移工第二階段專案引進？陳時中表示，移工環境有時候疫情一下子就會快速升高，因此在整體匡列及生活管理、健康監測上，都需要進一步加強；移工入境是社會需要的一環，因此腳步不會放緩，但管理上要多注意。