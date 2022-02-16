為了防止員工偷懶，不少老闆會訂下制度要求員工遵守，為的就是要維護公司的秩序及權益；近期有名網友遇到一間「制度奇葩」的公司，表示自己只是在上班時間，去上廁所及裝水等需要離開座位的行為，卻遭到老闆警告時間要扣回來，並要求隔天補班，讓他相當傻眼，也很快就申請離職。

原PO因上廁所、裝水遭要求隔天補班。（示意圖／取自達志影像）

原PO在「104職涯診所」發布貼文，表示自己因為正在準備國考，所以就找了一些較輕鬆的工作，而自己在上班第一天的時候，有去上廁所、裝水，因此也離開座位幾次，但這些看似只是正常「生理需求」的行為，卻讓原PO收到老闆娘的警告，表示「上班8小時就是8小時」，認為原PO已經超過她可以通融的範圍。

而除了口頭警告之外，甚至還要求原PO將上廁所及裝水的時間扣回來，並加在隔天做補班，此要求也讓原PO感到相當傻眼，便只上了1.1天班就立刻離職；文章曝光後，也引起網友熱烈討論，表示「其實也不用在意太多，在外工作會有無奇不有的公司，也相對應的員工」、「找中大型一點的公司，或上市櫃公司會比較好一點」、「這種工作趕快走」。

勞動部規定每工作4小時就至少要休息30分鐘。（示意圖／取自達志影像）

根據勞動部的規定，每工作4小時就至少要有30分鐘的休息時間，因此上廁所也包含在正常的工時之內，如果雇主不給薪水，最高可被開罰高達百萬元；在求職時，除了需要找尋適合自己的工作外，公司對員工所要求的制度也是相當重要，建議可以事先詢問或是上網查詢喔！