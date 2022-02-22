兆豐銀工會認為董事長張兆順已經不適任(圖／兆豐銀工會提供)

兆豐銀工會今日公布「工投」調查全體會員「董事長張兆順適任與否」，高達90.66％認為張兆順不適任；張兆順適任僅6.53％；以及2.81％無效票、未表達意見。

兆豐銀工會理事長郭孟仁表示，扣除海外和一些新進員工之外，兆豐的員工幾乎都在調查範圍之內。而張兆順之所以不得員工心，原因為洗錢防制比其他同行還要嚴格，導致客戶大量流失；2020年後組織改造，對於員工所提意見不願意聆聽；訂立不合理的盈餘目標，讓員工獎金下滑，導致員工福利一直被砍，獎金也沒有變多。

兆豐銀回應，張兆順曾提出，組織改造是漫長痛苦的過程，短期內難以立竿見影，等開花結果時他已經不在兆豐任職；而洗錢防制方面，兆豐已經付出慘痛的代價，影響商譽和台灣國際聲譽，兆豐可以在遵法前提下精進作業，若為爭取短期業務而比照不合規的同業，這種心態令人憂心。

兆豐銀指出，希望與工會持續溝通，銀行方面設有多元的溝通及表達意見的管道，可以提出具體議案與高階經營團隊會面討論。

財政部也發聲肯定張兆順，並表達三點聲明：一，尊重工會公投結果，會請兆豐金與工會繼續溝通；二，公股銀派任是依據《公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點》辦理。

三，張兆順推動洗錢防制不遺餘力，兆豐紐約分行改革已具成效，因此，依《行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點》規定，報奉行政院同意續任。