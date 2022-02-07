由於第三劑疫苗施打時間縮短，台北市長柯文哲的夫人陳佩琪醫師指出，自己回到婦幼門診的計畫也被打亂。同時，陳佩琪透露，自己下診後遇到一位男士向她詢問哪邊可以打到高端疫苗，不料她向對方解釋後，對方仍然緊緊糾纏，讓她有些不知所措，最後只好大吼一聲「請你讓我走我要走的路，好嗎？」

陳佩琪今天(7日)在臉書上表示，自己服務的健康中心去年底因疫情緩解，疫苗也已經打了一個段落了，從今年一月初開始只零星開設幾診第三劑追加診， 沒想到一月中突然第三劑開打間隔縮短，預約人數大爆發，導致二月份仍需開設大量、 甚至比前幾個月更多的疫苗診。原本計畫二月份就可正常在婦幼看我已經看了二十多年的星期一下午門診，但因需要繼續支援疫苗診，故計畫被打亂了。

陳佩琪坦言，自己確實一時忘了二月份婦幼須要做停診的動作，並向有掛號的病患們道歉。同時，她今天在看診時發現，門口有攝影機一直對著診察室拍攝，不知未經當事人同意拿攝影機對著醫師和病人的診察室拍攝，有沒有法律問題？

陳佩琪指出，自己下診後出了診察室， 遇到一位年輕男士，詢問怎樣可以打到高端？「我想他可能不知道如何預約，或不會使用電腦，或是不知道有些門診只能接受中央預約」，雖然已經下診，但還是本著醫療人員的耐心，跟他說我們只接受預約，至於打什麼疫苗是中央配發的，我們無權決定，要預約我這裡， 下期請早。

陳佩琪認為，自己應該講得很清楚了，但對方仍緊追著不放，「問我『市長說這個…市長說那個…』， 緊迫盯人，擋我去路，不放過我」，她感到人身自由受到嚴重威脅，「在北市大馬路上，請問我可以怎麼做？我真的不知道該怎麼辦？ 走到附近派出所，還是？當時心想這個人怎麼這樣，沒犯法嗎？我大吼一聲『請你讓我走我要走的路， 好嗎？』」