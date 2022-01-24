HPE慧與科技日前宣布攜手台大與台科大，針對雲端、物聯網與5G趨勢展開先進技術研發合作，同時與雙校簽訂產學合作實習計畫，盼藉由全球技術資源深化台灣產學研發能量，培養學生接軌國際前瞻視野、累積參與國際專案經驗，以及發展未來就業可能性。

新冠肺炎疫情促使智慧製造、零售等需求日益蓬勃，智慧應用趨勢崛起除帶動企業對雲端服務、物聯網、AI等技術的新興應用，也使數據資料量爆炸性增長。企業亟需優化資料處理、儲存與應用，以利政府機關、製造、零售、醫療、金融等組織推動創新轉型。

HPE對此引進全球資源、攜手台大強大學術研究團隊，採用HPE強大的高效能運算（HPC）功能、AI深度學習與HPE GreenLake端到雲平台，在不影響使用效能情況下強化企業資料處理能力，讓企業因應業務需求，高效能、安全且敏捷的商業環境。

至於HPE與台科大的技術合作，則聚焦在智慧產業應用的分析與創新，結合台科大長期推動人才創新能量，回應市場對5G、車聯網等強調大容量、低延遲、多連結的新興應用。

而HPE亦與台大及台科大簽署產學實習計畫，讓實習生在HPE硬體研發中心進行長達1年的實習，並與HPE研發設計團隊共同執行國際知名軟體大廠研發專案，藉此擴展國際觀、驗證所學、累積實務經驗。

同時，HPE與台大及台科大，亦有機會將實習過程中負責的研發專案內容，應用到HPE未來產品服務、推動台灣科技新血的成長、極大化產學實習與合作的最大效益。

HPE標準運算系統事業群台灣研發中心副總裁郭崧俠表示，很榮幸有機會將全球豐富資源引進台灣，並透過研發、實習計畫2項機制激發產學合作的無限可能。以實務操作機制協助學生融合趨勢、理論與實務，循序培育頂尖科技人才，並提供未來職涯發展機會。

台大研發長李百祺表示，期待與HPE透過長期交流、產學互助模式，全面提升產學研發能量、培育更多優秀人才，同時創造學用合一新局勢。台大系統科研產業化平台集結數間頂尖大學，整合跨校、跨領域資源，致力於創造產學合作正向循環。

李百祺指出，此次平台成員台大、台科大與國際企業HPE的合作，除提升產學研發能量外，更是讓優秀人才鏈結國際的良好機會。台科大產學長楊成發亦表示，期待與HPE維持長期合作，共同培育業界所需的優質研發人才。