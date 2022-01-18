豐田下修2月全球汽車產量 19:122022/01/18 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日經新聞》18日引述消息報導，豐田汽車預計今年2月全球汽車產量70萬台，雖然高於去年同期的66萬台，但與先前預期的90萬台相比下修20萬台，主因是全球半導體缺貨持續打擊汽車製造業。 各車廠齊猛催 2022年是電動車普及率加速年 臺英能源創新工作坊 聚焦新能源技術發展 #全球 #下修 #汽車產量 #豐田 #日經新聞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》聯發科5G攻勢尚未登頂 6G磨刀霍霍 16:312022/01/18 財經 《科技》小米拚歐龍頭 德國背書資安「無異常」 12:332022/01/18 財經 全球拚零碳 綠色債券看俏 04:102022/01/18 投資理財 《國際產業》瑞士蓮去年銷售可望大增 營益率拚年年升 17:392022/01/18 財經 工研院與愷得醫材開發多功能「持續性陽壓呼吸器」 09:192022/01/18 財經 《電子零件》電動車零件需求強 健和興Q1業績拚年增 10:002022/01/18 財經 《金融》通膨全面來襲 實質資產具抵抗力 12:162022/01/18 財經 專家傳真－運動科技成全球趨勢 臺灣產業需創造新定位 04:102022/01/18 專題周報 《國際金融》2年增4倍 外資持股寧德時代達8.5％ 10:512022/01/18 財經 《基金》升息帶旺利基型成長股 AI機器人基金錢景佳 10:002022/01/18 財經 《國際產業》蘋果提改善 允許荷蘭App使用其它支付工具 10:512022/01/18 財經 財經熱門新聞 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 桃園群聚案延燒 高力2員工確診 同辦公室30餘人居家隔離 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 美物價狂飆！這規定上路更慘了 貨運業者揭悲劇現況 - 財經 1分鐘讀財經》封關前見好就收 散戶注意：這2大咖落跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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