浩鼎(4174)旗下抗癌新藥OBI-3424獲FDA核准展開第II期臨床試驗計畫以來，已成功收治首批癌症患者。OBI-3424是一種首創前驅性化療新藥，經由癌細胞內AKR1C3酵素作用下，它會釋出強效DNA烷基化劑，啟動殲滅癌細胞的機制。

浩鼎OBI-3424-001臨床二期族群擴增試驗計畫（www.clinicaltrials.gov/ct2/show/ NCT03592264），係以收治實體瘤的晚期患者為受試對象，將在美國選定的腫瘤醫學中心，招募AKR1C3有高度表達的胰臟癌和其他實體瘤患者。

浩鼎董事長張念慈博士指出，浩鼎志在研發創新新藥，為全球癌症患者提供更有效、安全的治療方式。OBI-3424從臨床前試驗到一期臨床的數據，均已證實它安全性和有效性；因此，我們很有信心地針對AKR1C3酵素有高度表達的實體瘤患者，展開二期療效和安全性研究，希望能早日證實以AKR1C3為靶向的OBI-3424，未來能提供極具潛力的癌症治療新策略。

台灣浩鼎旗下另一首創型新藥OBI-999，係一癌症治療的抗體小分子藥物複合體(ADC)，針對標的Globo H有高度表現的腫瘤，精準地與標的癌細胞結合後，釋出藥物，以毒殺標的癌細胞。這項二期臨床試驗以胰臟癌、結腸直腸癌和其它經檢測Globo H高度表現的實體癌症患者為對象，以驗證OBI-999初步療效及其安全性。將在美國與台灣兩地十個以上醫學中心先後展開。

長張念慈強調，這二項試驗均預計於2023年下半年完成收案。