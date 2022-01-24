為完善品牌管理及商標價值，富邦金控於2021年導入「台灣智慧財產管理制度」(TIPS)，並於2021年底通過經濟部工業局TIPS「A級」驗證，今(24)日獲經濟部工業局頒證。藉由導入智財管理制度，富邦金控將持續強化品牌形象及市場地位，並降低營運風險，朝「亞洲一流金融機構」之願景邁進。

富邦金控董事長蔡明興表示，為提升品牌價值並強化智財保護，富邦金控積極建立商標管理制度，以維護企業形象及商標權益。透過專責部門管理商標相關事務，並逐步推動相關措施，建立集團規模之商標管理機制，以全面強化消費者的品牌印象、落實智財權運用、深化員工的品牌認同度，進而提升創新動能。

富邦金控以創新金融科技與優質服務，致力提供消費者最完整、多元與方便的金融服務，旗下主要子公司包括人壽、銀行、產險、證券及投信等，已連續13年蟬聯台灣金控獲利王。此外，富邦金控在品牌價值的表現也躋身國際標竿，不僅連續四年入選美國《財星(Fortune)》雜誌全球500大企業，更連續兩年蟬聯英國《品牌金融(Brand Finance)》全球500大最有價值品牌，顯見富邦金控之品牌價值深具核心競爭力。

富邦金控於2021年導入TIPS制度後，也陸續推動各項措施，以完善品牌管理制度並提升商標價值。對內透過審核管理機制、員工訓練、實體課程、品牌工作坊及員工線上學習平台等，確保企業識別使用正確性並傳遞品牌及智財知識，深化同仁對品牌的認同感並向外擴散。對外透過即時監測，為富邦的品牌及商標把關並保護消費者權益、必要時進行維權策略，以保護富邦智慧財產權；同時定期追蹤品牌價值現況及市場競爭力，並依此訂定品牌提升策略及規劃。

富邦金控不僅在金融服務上持續創新、精益求精，也不斷深化品牌價值，提升市場競爭力，持續朝「成為亞洲一流的金融機構」之願景穩步前行。