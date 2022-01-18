去年業績創下新高的胡連(6279)今年可望再攀峰！由於胡連已躋身為比亞迪等大陸電動車品牌廠及美系電動車大廠供應商，隨著全球電動車銷售攀升，以及公司在歐美/亞洲地區佈局開始顯現，胡連董事長張子雄表示，公司今年營收可望再創新高，法人預估，胡連今年營收可望兩位數成長，並挑戰賺進一個資本額。

胡連主要產品為車用端子連接器/護套/保險絲盒，近幾年全球電動車市場興起，尤其是大陸地區，在補貼政策下，大陸電動車品牌廠及美系電動車大廠銷售年年攀升，胡連也針對電動車開發小線束產品(模組總成週邊串接線束/車身小線束組裝)、支援高頻/高速資料傳輸，滿足車聯網智慧車連接器產品(FAKRA高頻連接器/HSD高速連接器/Mini FAKRA/Ethernet連接器)、電動車連接器(應用於電動車充電槍/充電座CLASS 1~CLASS 4系列產品)、PCB保險絲盒、SJB保險絲盒等。

張子雄表示，2021年大陸地區電動車銷售約350萬台，今年電動車銷售550萬台到600萬台，目前公司電動車連接器系列新產品已順利切入大陸電動車大廠比亞迪、蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車，美系電動車大廠電池管理模組連接器也擴大交貨品項，高低壓端子連接器出貨快速放量，是公司業績成長新動能。

受惠於大陸車市銷售暢旺，胡連2021年業績表現亮眼，2021年12月合併營收5.07億元，年增7.33%，創下單月歷史新高，累計2021年第4季合併營收14.66億元，季增27.04%，創下單季歷史新高，累計2021年合併營收為49.49億元，年增35.31%，亦是歷年新高；法人預估，胡連2021年每股盈餘可望上看8元。

胡連去年與李爾公司(NYSE：LEA)簽署最終合資協議，在揚州成立汽車零部件貿易合資公司，兩家公司已於去年第4季開始合作，今年會加速驗證以及全面性評估合作效益為何，初步來看，胡連全部產品李爾都會採用，期待未來發揮的效益，也預期此合作2023年會有跳躍式成長。

張子雄表示，李爾為連接線束廠，是全球汽車座椅和電子電氣技術廠商，技術產品及服務覆蓋全球主要汽車製造廠，期望能優化現有產品和技術創新能力，有助於公司全球化佈局。