湖人在耶誕大戰敗給籃網之後，主將詹姆斯（LeBron James）賽後記者會指出聯盟裡在太陽與勇士之外，大家都因為疫情而人手不足。「今晚我們終於有些球員回來了，但我們還有一些人不在。」「沒有人會同情你的戰績、沒有人會同情你人手不夠，因為我想除了太陽和勇士，大家都有缺人。這對我們新來的球員是個考驗，他們在我們的系統裡還不夠久。」

詹姆斯的這段話引來外界質疑，勇士是西區目前戰績最好的球隊，但他們並沒有在完整狀態，他們核心成員克雷湯普生（Klay Thompson）本季尚未出場，選秀榜眼懷斯曼（James Wiseman）本季同樣沒有上場。另外在耶誕大戰前勇士還有4人在防疫隔離名單，湖人那時只有3人隔離。

耶誕節之後，湖人隆多（Rajon Rondo）、勇士卓雷蒙格林（Draymond Green）都進入隔離名單，湖人安東尼戴維斯（Anthony Davis）經常受傷缺陣。算起來兩隊都有缺少重要球員，但湖人的表現相當糟糕。至於太陽隊在耶誕節那周確實人手充裕，沒有人在防疫隔離名單，只有兩位長期受傷的內線球員。

支持詹姆斯的球迷認為詹姆斯已經表現很好了，隊友不幫忙也沒辦法。例如在網路被批得很慘的狄安卓喬丹（DeAndre Jordan）本季一事無成，還有韋斯布魯克（Russell Westbrook）球風全能，但他30%外線命中率恐怕跟不上這個時代的後場需求。湖人只靠詹姆斯一人在苦撐，代理總教練費茲戴爾（David Fizdale）甚至對媒體說：「你們認識優秀的科學家嗎？也許我們可以複製一個（詹姆斯）。」