賽前只差1顆三分球就能完成3000顆三分球里程碑，成為NBA史上第一人的史蒂芬柯瑞，沒想到前35分鐘手感冷到極點，直到第三節剩下5.3秒才投進全場第1顆三分球，完成了紀錄，可惜勇士半場打完落後24分，下半場急起直追，第四節追平，無奈最終還是86比89飲恨惜敗，3連勝止步。

這是勇士本季單場得分最少的一場比賽，最大原因在於勇士少了卓雷蒙格林(防疫隔離)的居中策應，加上柯瑞太想要達標，因此上半場自亂陣腳，落後分數多達24分。

勇士在第三節發動反擊，柯瑞投進三分球之後似乎步入正軌，第三節追回11分，決勝節柯瑞又投進4記三分球，尤其是連續兩次在三分線外破網，培頓上籃得手後追平了比數，可惜守不住巴頓，被他連投帶罰攻下4分，最終以3分之差敗下陣來。

柯瑞在這個不完美的夜晚中攻下23分，威金斯21分、8籃板，培頓11分、7籃板，托斯卡諾安德生10分。

金塊陣營約基奇在決勝時期送出致勝麻辣鍋，22分、18籃板、5助攻、4抄截，巴頓21分，投籃命中率與籃板球都不如勇士，但約基奇捍衛禁區讓勇士嘗到敗仗苦果。