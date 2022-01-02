金州勇士本季重振聲威，前鋒卓雷蒙格林（Draymond Green）的穩定表現功勞不小。根據美媒ESPN去年底的分析，格林是本季全聯盟最穩定的球員之一，勇士的當家控衛射手柯瑞（Stephen Curry）反而屬於最不穩定的球星。

該文引用籃球專家John Hollinger的「比賽評分（Game Score）」系統來計算球員的表現，包含得分、籃板、罰球、命中率、助攻、抄截、阻攻、犯規、失誤等各項數據量化他們單場的效能，並以「每36分鐘的數據為基準」。柯瑞的平均校能達到很高的21.7，然而他的標準差10.2卻非常高。相較之下格林的效能13.2但發揮穩定，標準差僅有4.8。

格林的穩定固然是好事，柯瑞的不穩定也未必是個問題。柯瑞本季每場比賽的正負值幾乎都是正值，他13場個人得分達到30分的比賽，勇士戰績是12勝1負。簡言之，柯瑞每場給球隊的貢獻相當於「安打」與「全壘打」的差別而已。

至於很穩定又打得很好的球星首推太陽隊控衛保羅（Chris Paul），他的標準差僅有5.0，同時繳出17.9的效能，因為他一向都能把失誤壓得很低，本季還繳出一場14助攻、0失誤的比賽。

塞爾提克前鋒塔圖（Jayson Tatum）恐怕是最不可靠的球星，他的效能16.8，標準差8.7，而且表現與球隊勝負關係不明顯。塔圖本季效能最低的6場比賽，球隊是3勝3負；效能最高的10場比賽，球隊是5勝5負。