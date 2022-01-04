根據美國媒體報導，浪花兄弟可望在下周再度合體，克雷湯普生預計10日勇士主場迎戰騎士正式復出，然而這場票價最貴位置如今竟然已飆到上萬美元，折合台幣高達28萬6590元，真的會嚇死人的。

勇士從2015年起躍升為全聯盟頂級豪門之後，5年內強摘3冠，加上史蒂芬柯瑞、克雷湯普生、杜蘭特等超級巨星的拉抬，勇士主場票價早已是聯盟之最，如今即便杜蘭特已遠走布魯克林，但隨著柯瑞強勢回歸，加上受傷超過兩個賽季的克雷湯普生即將歸隊，讓勇士的聲勢再度攀升到顛峰，隨之而來的就是票價搶手。

1月10日勇士主場迎戰騎士，場館最邊緣最便宜的票價都已經來到255美元，如果想要坐在最中心的黃金位置，票價已炒到10392美元，以目前匯率換算，這張票價都已飄破28萬台幣，可見得美國富豪想要看到克雷湯普生復出首戰願意狂撒鈔票毫不手軟。

不過，克雷湯普生也直言，即便能順利復出，第一場賽事上場時間肯定會受到限制，大約會是18分鐘左右，畢竟，勇士目前的陣容之強讓他不用過於強出頭。