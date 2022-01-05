NBA今天公布東西區12月單月最佳教練，由熱火史波斯查和灰熊傑金斯獲此殊榮，這是史波斯查執教生涯第9次拿到單月最佳教頭，傑金斯則是第2次獲選。

熱火在去年12月單月10勝5敗，勝率66.7%，對上東區球隊9勝4敗，當中包含曾以26分之差擊潰目前東區戰績第一的公牛，期間還擊退公鹿與七六人，以主場6連勝結束單月賽程。熱火球玵因為觸及聯盟防疫規定累計缺席18場，在有限的球員下拿到不斐成績。

史波斯查執教生涯例行賽總勝場數來到630勝，排名NBA史上第25。這是熱火隊史第16次獲得單月最佳教頭殊榮，史波斯查前次拿到單月最佳總教練得回溯到2018年1月了，至今相隔了整整4年之久。

傑金斯生涯第1次拿到單月最佳教練是在2020年1月，傑金斯率領曼菲斯大軍在去年12月奪下12勝4敗戰績，12勝創下灰熊隊史單月最多勝紀錄，也是自2015年1月以來贏得最多場勝利的單月。

灰熊單月場均失分100.1分、淨勝分12.4分、11.6次抄截、利用失誤得分21.3分、進攻籃板13.3個、二次進攻得分18.9分、快攻得分16.6分等攻守數據都是聯盟之最。

獲得單月最佳教頭提名的還有勇士科爾、爵士史奈德、籃網納許、公鹿巴登荷瑟以及騎士比克斯塔夫等人。