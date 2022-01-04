洛杉磯湖人4日正式宣布將控衛隆多（Rajon Rondo）賣到克里夫蘭騎士，不過此案在最後關頭成為三方交易，紐約尼克也加入其中。原先要從騎士轉往湖人的搖擺人瓦倫丁（Denzel Valentine）改由尼克來接收，因為湖人本來就不想要瓦倫丁。

騎士獲得：隆多（湖人送出）

尼克獲得：瓦倫丁（騎士送出）、王哲林選秀權（湖人送出）、紐利選秀權（Brad Newley，湖人送出）、現金（湖人送出）

湖人獲得：拉貝利選秀權（Louis Labeyrie，尼克送出）

隆多本季在湖人打了18場替補，平均上場時間16分鐘，場均3.1分、2.7籃板、3.7助攻。騎士陣中已有優秀的年輕主控加蘭（Darius Garland），不過重要的替補盧比歐（Ricky Rubio）受傷報銷，他們仍需要經驗老道的隆多來支援。隆多加盟騎士之後將會改穿1號球衣。

瓦倫丁本季在騎士出賽22場，平均上場時間9.3分鐘，場均2.9分、投籃命中率37%。湖人的目標是送出隆多以取回1個球員名額，原本要收下瓦倫丁之後再馬上買斷。

大陸中鋒王哲林準備進軍NBA多年，他在2016年第57順位被灰熊挑上，但又回去CBA磨練。去年9月灰熊把王哲林的選秀權賣給湖人，再從湖人接收了馬克蓋索（Marc Gasol），現在由尼克取得王哲林的選秀權。