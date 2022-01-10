《日股》日本股市10日休市1天 07:442022/01/10 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 適逢成人節，日股10日休市1天，11日正常交易 《日股》日本股市3日休市1天 《日股》假前交投冷 日股收低 #日股 #日休市 #日本股市 #適逢 #正常交易 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》軟銀領跌 日股走弱 12:162021/12/27 財經 《日股》晶片大軍疲弱 日股走跌不振 12:162021/12/29 財經 《日股》封關在即 日股力拚新高 12:332021/12/30 財經 《日股》半導體翻黑 日股開高走低 12:332022/01/07 財經 《日股》缺少主流 日股收黑 15:232021/12/27 財經 《日股》聯準會趨鷹 日股晨跌2％ 12:332022/01/06 財經 《日股》午後跌勢加劇 日經重挫近3％ 15:402022/01/06 財經 和淞28日向證交所送件 申請股票上市 18:402021/12/28 財經 《日股》開市大吉 日股走升逾1％ 12:332022/01/04 財經 《日股》晶片股黯淡 日經收黑0.56％ 15:402021/12/29 財經 萊豬vs.日本核食 順逆差很大 04:102021/12/31 話題觀察 財經熱門新聞 兩岸千億押「這產品」 謝金河曝大陸最需要台灣的地方 - 財經 16檔微笑股 處變不驚 - 財經要聞 - 工商時報 航運三雄今年偷偷變了 謝金河爆1支明牌：遙遙領先對手 - 財經 海運慘輸空運 專家戳中1致命要害：一堆廠商變心了 - 財經 看好海運多頭延續 貨櫃三雄 今年36新船加入搶市 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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