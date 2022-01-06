因憂心美國聯準會將提前升息，美股大跌下，日股也重挫。6日日股早盤結束時，日經指數收28721.49點，跌610.67點或2.08%。東證收2010.93點，跌28.34點或1.39%。

東海東京綜合研究所認為，市場資金正從成長型股票移向價值型的，目標鎖定大型且流動性高的族群，這就是豐田汽車還能繼續上漲的原因之一。股市前景看不清楚時，股票容不容易流通就很重要。同時，部分法人也拿脫手公債的現金，買進風險低報酬也少的股票。

跟著美國公債殖利率上升的腳步，日本10年期也一度來到自2021年11月以來的最高點。另外，升息會增加借錢成本，在獲利減少下，股票的本益比也會受到影響，尤其是對科技股以及其它高成長型類股而言更是如此。

豐田汽車續漲1.4%，繼2021年漲32%後，2022年開紅盤迄今的3個交易日，漲幅已超過1成。

權值股中，5日收漲近4%的索尼，目前大跌6.51%。迅銷也跌3.2%，因去年12月門市銷售量減11.1%。

醫療設備製造業者泰爾茂，因瑞穗證券下修其目標價，股價下跌7.67%。同時，醫療服務平台M3也跌7.39%。

因為日本疫情有升溫趨勢，運輸公司股價疲弱，日航跌2%，東日本旅客鐵道也跌2.65%。