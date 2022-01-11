消息面：

1.上周五公布的美國非農就業數據仍屬強勁，高盛將聯準會今年升息次數的預測從3次調升為4次。

2.美國最大銀行摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）接受媒體訪問時表示，今年美國經濟將優於市場預期，可望迎來數十年來難得一見的榮景，預估將創下上世紀20年代大蕭條以來最強勁的成長率。此外，他表示聯準會今年升息次數可能不只4次，因通膨可能超乎該央行預期，因此升息動作可能比預期更為頻繁，「幸運的話，這一波升息可望使通膨放緩，美國經濟得以實現軟著陸」。

3.被譽為「新興市場教父」的墨比爾斯（Mark Mobius）警告美國債息將大幅上揚，因為在債息低於通膨率的情況下，投資人根本不會買債券。墨比爾斯認為中國整改網路巨擘的做法有利於小型企業發展，看好當地的軟體、硬體、醫療服務與部分消費品類股。此外，他表示美國資產的投資比重仍將大於歐洲，他也仍然看好印度與台灣市場。

4.市場擔心中國疫情多點爆發和封城的地區擴大恐導致原油需求轉弱，周一國際油價連跌第2天。終場紐約期油收跌67美分或0.85%，為每桶78.23美元。倫敦布蘭特期油收跌88美分或1.07%，為每桶80.87美元。此外，哈薩克內部動亂逐漸平息並開始恢復原油生產，利比亞已修復油管，供應面好轉及美元上漲亦不利於油價表現。

5.華爾街大行調升對聯準會升息次數的預測，周一ICE美元指數尾盤上揚0.2%，報95.993。美國10年期指標公債殖利率早盤漲破1.8%大關，盤中一度觸及1.8080%，創下2020年1月來新高，尾盤回落至1.7603%。比特幣價格一度下挫逾5%，跌破4萬美元大關，創下5個多月來新低。

6.美元和美國債息走高，周一國際金價漲跌互見，但均為連續第3天處於1800美元以下。紐約期金收漲1.4美元或0.1%，為每盎司1798.8美元，盤中一度站上1802美元。現貨金尾盤跌0.2%，為每盎司1799.75美元。現貨銀漲0.5%，為每盎司22.42美元。鉑金跌2%，為每盎司936.25美元。鈀金跌1.3%，為每盎司1908.82美元。

7.美國聯準會主席鮑爾周二將前往參議院銀行委員會出席其連任提名聽證會。根據該美國央行周一發布的演說稿內容，鮑爾並未提及升息等貨幣政策議題，但強調美國經濟強勁復甦，導致貨品與勞動力供需失衡，帶動物價上漲，央行將全力應對通膨高漲的情況。

8.聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）周一宣布將於周五離職，較原定於1月底的辭職時間提前數周。媒體報導，在聯準會去年初推出力道前所未見的量化寬鬆（QE）措施以支持受到新冠疫情重創的美國經濟之前，克拉里達曾買賣過基金，引發他是否以權謀私、中飽私囊的爭議。