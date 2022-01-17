安聯投信台股團隊表示，近期台股受到指標半導體企業釋出的產業展望激勵，但同時仍關注於美國聯準會可能在1月底釋出的政策步調相關訊號消息，因加快升息可能對企業營運成本帶來的實際影響仍待觀察，而疫情最新波動發展也持續為關注重點之一。

從基本面來看，安聯投信台股團隊表示，解讀近期指標企業法說所釋出訊息，可發現半導體長期需求有望受惠於結構性提升，以及來自於5G和HPC相關應用等趨勢發展，如車用電子、伺服器及智慧型手機等終端設備的半導體含量皆有望提升。

此外，隨著科技在人類生活中愈發重要，加上數位相關轉型加速發展，也都提升了半導體產業在供應鏈中的長期價值。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，台股在短期內仍有望受惠於來自半導體等科技業正向展望的基本面支撐，加上台股近來也已經歷一段回檔整理，有利於後市表現。

不過，因時序上已靠近農曆新年，加上又將面臨聯準會政策步調的可能變化，與其對產業營運可能帶來的影響，以及疫情相關發展等，仍為市場增添了不確定性。

面對貨幣政策正常化與升息步調可能加快的擔憂，安聯投信台股團隊表示，在投資上仍建議以主動式管理參與台股，聚焦於包括ABF載板、矽晶圓、晶圓代工、高速傳輸趨勢及汽車電子等於2022年展望明確相關產業。