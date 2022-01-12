日股在逢低買盤進場，加上美股反彈助陣下，指數開高走高，12日日經指數收28765.66點，漲543.18點或1.92%。東證收2019.36點，漲32.54點或1.64%。

百達資產管理認為，日股大漲是因為之前做空的投資人回補股票所致。不過，美國CPI(消費者物價指數)尚未出爐，這種大漲可否持續尚待觀察，沒想到漲勢竟一直維持到收盤。

日經中，大型類股走高，包括半導體機台製造業者東京威力科創收漲3.75%，軟銀漲6.03%，快時尚成衣大廠迅銷也漲1.75%。

近日，因美國公債殖利率上升，加上本益比過高而被拋售的部分日本股票，則出現反彈。周線跌逾1成的感測器製造商基恩斯，收漲近5%、周線跌8%的日本電產也漲2.63%。

日經中，表現不俗的包括勝高漲5.33%，帝石更是漲6.77%。至於股價走低者，第一生命控股跌1.16%、衛采跌2.6%。