晶片股追隨上周五美國半導體股走高，以及優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）連續第二天大漲為市場帶來提振，周一日經指數收高。

周一收盤，日經225指數上漲0.74%，為28333.52點，從上周五創下的12月6日以來盤中低點（27889.21點）反彈。主要成份股漲多跌少。

東證一部指數收漲0.46%，為1986.71點。成長股指數收漲0.36%，扭轉了上周五創下8月中旬來盤中新低的疲弱表現。價值股指數收漲0.55%，且盤中創下去年9月底以來新高。

Shinkin Asset Management基金經理人Naoki Fujiwara表示，已經進入超賣區的成長型股票湧現低接買盤，但由成長股轉向價值股的輪動也仍在持續。

迅銷獲利優於市場預期，股價收漲1.86%，在日經指數成分股中漲幅最大。

晶片大廠東京威力科創和愛德萬測試（Advantest）分別收漲0.44%和0.65%，瑞薩電子漲2.09%。上周五費城半導體指數勁揚2.33%。此外，日媒報導日本政府將推出一項補貼計畫協助企業開發晶片、大容量電池和其他戰略產品。

軟銀集團和豐田汽車分別上漲0.60%和1.38%，亦帶動日經指數走高。任天堂上漲1.66%。

東邦鋅業（Toho Zinc）下跌4.50%，在日經指數中表現最差，其次為快遞公司Yamato Holdings跌2.83%、日立跌2.59%。