美股適逢馬丁路德紀念日休市一天，亞洲股市日股漲、韓股跌，台股今開跌32.63點、報在18492.81點，9:30後指數轉強向上拉抬，最高達185752點，權王台積電(2330)漲勢暫緩，新台幣今續升、挑戰新高27.52元，支撐熱錢行情，多頭交棒予其他跌深反彈、金融以及營建等，櫃買指數表現強勢，在沒台積電的領軍下，台股依舊穩住陣腳。

儘管美國聯準會(Fed)近期不斷釋出鷹派談話，放話不排除更多次升息及加快縮表，但利空已逐漸淡化，市場回歸聚焦美股企業財報，本波台股回測月線有撐，反映台灣經濟表現強勁，今台股也完全不畏懼台積電拉回，盤面呈現明顯輪動的各自精采。

電子權值股今眾所聚焦的台積電(2330)休息整理拉回，盤中跌幅近1%，站穩5日線震盪，聯電(2303)小漲震盪、盤中漲幅約0.3%。面板雙虎群創(3481)上漲逾1%，友達(2409)則在平盤上震盪小漲。大立光(3008)盤中漲幅近2%，鴻海(2317)則小漲近0.5%。

IC設計指標股聯發科(2454)早盤後急拉，大漲逾2%、股價最高達1145元，其餘高價IC設計股也相當搶戲，股王矽力-KY(6415)大漲逾3%、瑞鼎(3592)延續昨日漲停氣勢，盤中漲幅近9%，愛普*(6531)上漲逾8%，世芯-KY(3661)、新唐(4919)漲幅也約5%。

金融股今扮演撐盤要角之一，王道銀行(2897)強漲逾2%，大型金控部分，永豐金(2890)上漲逾1%，富邦金(2881)、中信金(2891)、國泰金(2882)、新光金(2888)等也均持穩走揚。

分析師認為，台積電今修正整理，轉由跌深反彈股出頭，顯示整體盤面輪動快速，類股表現分化。雖然最近五年美股那斯達克指數元月上漲機率達到100%，加上台積電展望樂觀，指數有望再向上挑戰新高，不過，距離年底封關只剩7個交易日，隨後即將迎來10日休市，預期市場將逐步轉趨觀望，指數將於區間震盪盤堅。