隔夜美股大跌，日股中權值股也跟著疲弱，拖累日股走勢。19日午盤結束時，日經指數收27744.84點，跌512.41點或1.81%。東證收1942.7點，跌35.68點或1.8%。

隔夜美股重挫主因，因為高盛財報不佳大扯金融族群後腿，同時，美國公債殖利率也升至新高，當地科技類股遭市場拋售。

百達資產管理認為，日股不振就是美股大跌所致。幾個影響盤勢的利空消息中，就屬油價上漲對日股衝擊最大。因為，日企營運成本將會增加。下周，美國聯準會將召開會議，在有結果之前，觀望態度應該居多，因市場對美國升息保持謹慎態度。

在對手微軟，同意大手筆收購電玩開發業者動視暴雪後，索尼一度暴跌近一成，是日經指數表現最差的幾檔股票。

不過，電玩內容商卻逆勢走高，科樂美漲2.49%，任天堂漲 1.76%，萬代南夢宮也漲1.14%。

豐田汽車跌2.56%，因傳出缺料問題依舊，估將無法達成年度900萬輛生產目標。除非，2021財年結束前的2月與3月，有辦法交出至少170萬輛新車。

豐田關係企業，同時也是全球最大汽車零組件供應商電裝，同步下跌4.14%。

晶片廠商東京威力科創以及愛德萬測試，分別跌4.88%以及跌3.8%。

日經指數中，太平洋金屬表現不俗上漲2.56%，安川電機也漲2%。至於股價走跌者，包括村田製作所跌5.55%，是日經指數表現最差的股票之一，同時，太陽誘電也跌4.67%。