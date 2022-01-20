日本上月出口年增率優於預期並連10個月成長，不過當地新冠確診者日前曾創下新高超過4萬病例。多空交戰下的日股，指數最後收高。20日日經指數收27772.93點，漲305.7點或1.11%。東證收1938.53點，漲18.81點或0.98%。

權值股索尼經過前一日重挫後，反彈5.84%，快時尚成衣大廠迅銷收漲1.73%，全球新創公司股票滿手的軟銀也漲2.12%。

因受美國科技股再跌影響，日本同業中，東京威力科創跌0.45%，愛德萬測試跌1.57%，基恩斯也跌0.18%。

日本三菱汽車表示，由於缺少車用晶片以及新冠疫情影響，墨西哥車廠的新車產能，2022上半年期間可能會減少。三菱汽車股價一度跌近2.5%，最後收跌0.62%，其他汽車類股中，本田也跌0.12%，不過豐田卻收漲1.72%，日產也翻紅漲0.41%，

日本3大海運業者股價表現不佳，商船三井跌5.26%，日本郵船跌2.17%，川崎汽船也跌6.51%。

不畏疫情影響，鐵路業者仍收高，東海旅客鐵道漲0.37%，東日本旅客鐵道也漲0.11%。