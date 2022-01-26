因為物流運費大漲，以及需求反彈所致，日企之間相互收取的服務費用，上個月創下逾20年新高。

日本央行26日公布最新經濟數據，2021年12月服務業生產者物價指數(PPI)年增1.1%達106，連10個月上漲，創2001年7月以來最高。專家學者指出，這是因為運輸成本上漲所推升，還有上個月海運費用年增38.6%，全球供應鏈斷鏈也拉抬日本服務業成本。

另外，日本上個月廣告費上漲6.4%，看得出市場需求已漸回溫。至於通膨方面，日本上個月躉售通膨年增8.5%，增幅創當地史上第二大。然而，與此同時日本核心消費者通膨僅增0.5%，遠低於日本央行2%目標值。這是因為消費力不強，日企也忌憚將多增成本轉嫁給當地民眾。

日本政府指出，若民間日企能響應調升薪資，當地通膨將更有機會能漲至2%。不過，外界懷疑因為公司行號正面臨製造成本大增壓力，以及疫情升溫影響，員工加薪無疑是中央政府一廂情願的想法。

因為單日確診數與日俱增，日本已經有愈來愈多地方重新恢復嚴格社交禁令，當地經濟成長無疑首當其衝。