國際貨幣基金（IMF）第一副常務理事Gita Gopinath周二表示，俄羅斯和烏克蘭之間的衝突升高，可能使許多國家的能源成本和大宗商品價格進一步上揚，進而使總體通膨率居高不下的時間持續更久。她並表示，美國的通膨率可望在今年第一季到頂。

IMF第二把交椅Gopinath周二在記者會上表示，俄烏衝突升級，以及西方國家可能對俄羅斯祭出制裁等因素，恐推升石油和天然氣價格，將導致全球許多國家的能源成本上漲更多。這表示，全球已經極高的總體通膨可能漲得更高，且上漲得時間可能更久。

Gopinath在接受路透社訪問時表示，這場衝突一旦發生，通膨數字將飆得非常高，使高通膨變得根深蒂固及發生工資物價螺旐膨脹（Wage-price spiral inflation）的風險增加。

該IMF首席經濟學家表示，現在的情況與2014年俄羅斯併吞烏克蘭克里米亞地區時大不相同，當時需求低迷不振，且頁岩氣（shale gas）供應充足，導致能源價格大跌。而這一次，如果發生這場衝突，你將看到能源價格上漲。她並表示當前這場危機發生在冬季，而此時歐洲的天然氣儲存量很低。

俄羅斯出口的其他大宗商品價格也正在上漲，如果與烏克蘭的衝突升級，可能導致大宗商品價格上漲更多，以及更多大宗商品價格上漲。

在2015年，因油價持續下跌，以及併吞克里米亞後遭到國際制裁，俄羅斯當年的經濟萎縮了3.7%。Gopinath表示，IMF目前預估俄羅斯今年經濟成長2.8%，但這項預測尚未納入這場衝突可能造成的影響。

她並表示，這場衝突也將對俄羅斯股市與俄羅斯貨幣盧布造成衝擊，IMF仍然希望此事能和平落幕。

IMF周二上修對已開發和開發中經濟體今年的通膨預測，並表示物價上漲壓力持續的時間可能比先前預期更長，但隨著燃料和食品價格漲勢放緩，物價應該會在2023年回落。

此外，Gopinath表示，IMF預估美國的核心通膨率料將在第一季到頂，到2022年底將放緩至3.4%，並在2023年下滑至聯準會所設定之平均為2%的目標。歐元區的通膨率可能在未來幾季上揚，但到今年底將接近於歐洲央行設定的約2%目標。