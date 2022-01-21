大陸股市21日走跌，上證指數低收32點，連跌3日。兩市成交合計縮減逾一成至人民幣（下同）9844億元。總結本周，滬指微升1點。

上證指數開低走低，最多挫40點或1.13％，低見3514點，全日收報3522點，跌32點或0.91％，成交4177.69億元。

深成指一度失守14000點關口，低見13991點，挫206點或1.46％，全日收報14029點，挫168點或1.19％，成交5666.67億元。

滬深300指數報4779點，跌44點或0.92％；創業板指數報3034點，跌31點或1.02％。

大陸國務院印發「十四五」旅遊業發展規劃提出，做強做優做大骨幹旅遊企業，穩步推進戰略性併購重組，推動出境旅遊與國內旅遊、入境旅遊三大市場協調發展。消息刺激酒店旅遊股升逾2％。

其他類股普遍下跌，醫療器械、生物製藥股挫逾3％；石油、水泥、電力股跌逾1％；鋼鐵、房地產、金融、化工股偏弱。