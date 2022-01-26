大陸滬指26日收報3455.67點，漲0.66％，成交額人民幣（下同）3383億元。深成指收報13780.30點，漲0.70％，成交額4559億元。創業板指收報3004.41點，漲0.99％，成交額1768億元。科創50指數收報1276.36點，跌0.05％，成交額438億元。

新浪財經報導，26日A股早間衝高回落，午後一度集體翻跌，關鍵時刻券商股護盤，帶動滬指上演V型走勢，寧德時代臨近尾盤持續走強，推升創業板重回3000點。

盤面上，26日風電股全天強勢，大金重工、恒潤股份、龍源電力、中天科技漲停；券商股午衝高，國聯證券直線漲停，中原證券、華林證券、浙商證券等漲幅居前；基建股再度走強，建研設計20CM漲停，山東路橋、建科院、設研院等領漲。

市場情緒得以修復，但滬深兩市成交繼續縮量，26日不足8千億元，節前效應愈發明顯。以每日額度餘額口徑來看，北向資金截至A股收盤淨流入近50億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入逾11億元。

A股主要行業ETF漲跌不一，碳中和龍頭ETF漲1.76％，證券ETF漲1.74％，創新藥ETF跌超2％，醫藥衛生ETF跌超1％。

大陸商品期貨26日多數收漲，鄭煤、鐵礦、純鹼漲逾3％，鄭醇、塑膠、燃油漲逾2％，滬鋁、瀝青、原油、尿素、焦炭、玻璃、滬銅、菜粕、國際銅漲逾1％。