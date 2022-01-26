台股牛年封關跌破萬八、季線關卡。法人分析，美股尚未止跌，台股開紅盤仍需留意修正可能，但經濟基本面成長將提供支撐，建議穩健型投資人轉抱大型股、高股息股票抗震，積極型投資人則可留意建立部分台股槓桿型ETF部位。成交量較大的元大台灣50正2（00631L）不僅率先「低點出量」，且歷史資料顯示，當台股回測半年線，就是低接槓桿ETF相對好時機。

據統計，過去一年台股跌破半年線後，通常是低接的好買點，以投資風格較積極的台股槓桿型ETF為例，加權指數曾在去年5月17日、8月16日及9月22日跌破半年線，在當天收盤買進元大台灣50正2（00631L），之後到波段高點的漲幅分別為39.1％、9.9％、20.3％。以2021年5月17日觀察，當天台股跌破半年線後，正好是該修正波段的低點，隨後反彈，7月15日來到波段最高，元大台灣50正2的波段漲幅達到39.1％。

2021年8月16日當次，台股跌破半年線後跌幅有限，換算元大台灣50正2期間最大跌幅為5.9%，到9月3日最高點的波段漲幅則有9.9%；而2021年9月22日同樣是跌破半年線，則開啟長達三個月漲勢，上漲20.3%。最近三次經驗都顯示，台股跌破半年線後，就是低接槓桿ETF相對好時機。

法人表示，元大台灣50 ETF（0050）投資台股前50大權值股，元大台灣50正2追蹤台灣50指數單日正向2倍報酬的績效，單日的漲跌為0050的兩倍，不只適合在多頭時期放大投資報酬，積極型的投資人也可留意行情低點時布局。

本波台股自1月中修正後，封關收盤17674點和半年線17435台股差距僅1.4％。從台股長期趨勢觀察，多頭的時間大於空頭，特別是近年上市櫃公司的獲利和股息明顯成長，加權指數漲幅銳利，而導致近期震盪的美國升息變數，過去也數度影響台股波動，但中長線皆回歸基本面，法人認為可留意低接點。

不過，法人也提醒，槓桿型ETF雖在看對趨勢時，能大大提升績效，但波動度比一般ETF大，萬一趨勢不對，虧損也會增加，操作上宜把握短打原則，並設好停利停損點。