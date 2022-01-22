★重磅股

Facebook元宇宙母公司Meta下跌超過4%，且連跌兩日至八個月新低，周線跌8.7%，較2021年九月新高價下修兩成。亞馬遜跌近6%，連跌四日是自2020年七月以來最低，也是自2020年九月中旬以來，首次收跌在3000美元之下，周線跌12%，較2021年七月最高點下修23%。蘋果跌超過1%，連跌四日至2021年12月3日以來最低，周線跌6%。微軟跌近2%，失守300美元至三個月新低，周線跌4.6%。谷歌母公司Alphabet下跌超過2%，連跌四日是半年以來最低，周線也跌6.5%。

Meta計畫允許用戶建立以及推廣NFT(非同質化代幣)。同時，大跌6.6%的推特，也要推出具有NFT功能項目。

微軟旗下的Xbox Game Pass有超過2500萬名用戶訂閱，年增數量高達700萬。

晶片族群方面，超微跌2.5%，輝達也跌超過3%，雙雙連跌四日至三個月最低，周線都是下跌13%。

★焦點股

繼多家美國大型銀行相繼公布不優的財報後，Netflix也表示其用戶增加數量遠低於預期。因此，Netflix收盤暴跌21.8%，跌幅創九年半最多，同業迪士尼以及串流媒體電視棒業者Roku同樣走跌。

受比特幣跌破4萬美元影響，區塊鏈概念股普遍走弱。Marathon Digital、MicroStrategy、Riot Blockchain、Coinbase、Sofi等全都收黑。

下跌1.47%的IBM，將與Francisco Partners達成售出沃森健康的協議，因為IBM推出沃森健康業務長達十年時間，但一直都沒獲得預期報酬。

通用汽車跌2.51%，旗下的電動SUV凱迪拉克Lyriq已完成組裝，預計未來幾個月就可交貨。通用汽車考慮在密西根州的兩家車廠投資超過40億美元，藉此提高自己的電動車產能。

英特爾宣布，將在俄亥俄州投入200億美元建造兩座晶片廠，預計2022年底開始動工，計畫2025年投產。

塞爾維亞表示，全面停止力拓礦產開採鋰資源項目，並撤銷許可證。因此，力拓股價收跌2.36%。

收跌1.75%的摩根大通宣布，執行長戴蒙2021年薪再增一成至3450萬美元。

華納音樂跨足元宇宙業務，將打造NFT虛擬偶像，代幣將使用以太坊區塊鏈。

大跌7.65%的新東方，預估期中虧損約8億到9億美元。另外，收跌5.19%的騰訊音樂調整QQ音樂業務，以及騰訊音樂。

★台股ADR

台積電跌近3%、聯電跌2.25%、日月光也跌4.14%、中華電信則是漲0.12%。